В Пакистане мужчина умер после заражения "поедающей мозг" амебой

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В Пакистане, в городе Лахор, 30-летний мужчина умер, заразившись амебой вида Неглерия Фоулера, которая широко известна как "поедающая мозг" амеба. Об этом пишет издание Pakistan Observer, ссылаясь на местные органы здравоохранения.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью. Спустя два дня он скончался, а местная лаборатория подтвердила присутствие амебы в его организме.

По информации издания, это первый случай заражения подобной инфекцией в Лахоре. До этого сообщалось о трех случаях заражения в городе Карачи.

В материале газеты отмечается, что амеба вида Неглерия Фоулера заражает людей, когда вода, содержащая эту амебу, попадает в организм через нос. Как правило, это может произойти во время плавания или ныряния в пресную воду.

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