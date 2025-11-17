Форма поиска по сайту

17 ноября, 16:34

Шоу-бизнес
Татьяна Буланова прекратила сотрудничество с "энергосберегающей" подтанцовкой

"Просто предали": почему Буланова разругалась с "энергосберегающей" подтанцовкой

Певица Татьяна Буланова рассталась с танцорами, которые прославились в Сети несколько месяцев назад, сообщили СМИ. Артистка работала с некоторыми участниками "энергосберегающей" подтанцовки около четверти века, но теперь высказалась о коллегах резко. В чем причина конфликта, расскажет Москва 24.

"Не ожидала от них такого"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

В августе в соцсетях завирусился ролик с концерта Татьяны Булановой. Однако героем видео стала не сама певица, а ее подтанцовка: Дмитрий Берегуля и супруги Алена и Максим Алалыкины. Балет выполнял настолько простые и незатейливые движения, что в Сети их прозвали "энергосберегающей" подтанцовкой. Пользователи стали делать мемы, и даже знаменитости подключились и стали снимать пародии.

Однако в начале сентября стало известно, что Дмитрий Берегуля временно покинул коллектив из-за проблем со спиной. А 16 ноября Буланова выступила на одном из сборных концертов и рассказала журналистам издания "Стархит", что больше не работает с Аленой и Максимом. При этом артистка отметила, что бывшие коллеги ее сильно подвели.

Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво.
Татьяна Буланова
певица, заслуженная артистка РФ

Исполнительница добавила, что уже на протяжении месяца сотрудничает с другими танцорами, которые исполняют иную хореографию. При этом смена части коллектива далась певице нелегко, ведь она привыкла к сложившейся команде.

"У нас выхода нет. У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить. То, что они заработали, они получили. Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать…" – отметила Буланова.

Она подчеркнула, что не держит зла на бывших танцоров, но исключила возможность сотрудничества в будущем.

Журналисты издания связались с Аленой и Максимом, однако те отказались комментировать ситуацию. Их коллега Дмитрий оказался чуть более многословен, однако подробности инцидента тоже не раскрыл.

"Ребята сами должны рассказать, а я точно не смогу. У меня с ними нормальные отношения. Не знаю, честно, что они собираются дальше делать. Я думаю, что вам лучше все-таки с ними поговорить", – сказал Берегуля.

Нежданная слава

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Творчество Татьяны Булановой вновь оказалось на пике популярности в июле. Причем новым витком славы звезда 1990-х обязана молодежи. Зумеры неожиданно прониклись лирическим творчеством певицы и ее хитами "Не плачь", "Мой ненаглядный", "Ясный мой свет": в соцсетях появились видеоролики под эти треки. Кроме того, Буланова и сама выкладывала в соцсети видео с концертов, на которых ей подпевали подростки.

В середине июля телеграм-канал Mash сообщил, что график выступлений артистки расписан до конца года, а в начале августа в Сети завирусилось видео с выступления Булановой в "Лужниках", героями которого стали трое танцоров из коллектива певицы. Расслабленные движения балета моментально покорили пользователей. В соцсетях стали появляться мемы, пародии и шутки. Мимо тренда не смогли пройти и некоторые знаменитости, в числе которых Сергей Лазарев, Лиза Моряк, Ксения Собчак и экс-супруг Булановой, футболист Владислав Радимов.

После внезапной популярности в СМИ стали известны имена танцоров, у них начали брать интервью. В свою очередь, участники коллектива стали развивать свои соцсети, проводить платные уроки и мастер-классы.

В сентябре стало известно, что Дмитрий Берегуля взял паузу для восстановления. В интервью на "Новом радио" певица рассказала, что он не будет ездить в длительные гастроли из-за больной спины. При этом артистка выразила сомнения в правдивости слов танцора.

"Мне кажется, ему просто лень, но прикрывается он больной спиной. А вот ведущим работать, видимо, не лень. И вообще, все это у Димы надо спрашивать, а не у меня. Я свою работу делаю, никого не трогаю", – заявила Буланова.

В свою очередь, Берегуля подтвердил журналистам, что у него с певицей напряженные отношения из-за того, что она сомневается в его проблемах со здоровьем.

