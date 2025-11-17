Татьяна Буланова прекратила сотрудничество с "энергосберегающей" подтанцовкой

Певица Татьяна Буланова рассталась с танцорами, которые прославились в Сети несколько месяцев назад, сообщили СМИ. Артистка работала с некоторыми участниками "энергосберегающей" подтанцовки около четверти века, но теперь высказалась о коллегах резко. В чем причина конфликта, расскажет Москва 24.

"Не ожидала от них такого"

В августе в соцсетях завирусился ролик с концерта Татьяны Булановой. Однако героем видео стала не сама певица, а ее подтанцовка: Дмитрий Берегуля и супруги Алена и Максим Алалыкины. Балет выполнял настолько простые и незатейливые движения, что в Сети их прозвали "энергосберегающей" подтанцовкой. Пользователи стали делать мемы, и даже знаменитости подключились и стали снимать пародии.

Однако в начале сентября стало известно, что Дмитрий Берегуля временно покинул коллектив из-за проблем со спиной. А 16 ноября Буланова выступила на одном из сборных концертов и рассказала журналистам издания "Стархит", что больше не работает с Аленой и Максимом. При этом артистка отметила, что бывшие коллеги ее сильно подвели.





Татьяна Буланова певица, заслуженная артистка РФ Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво.

Исполнительница добавила, что уже на протяжении месяца сотрудничает с другими танцорами, которые исполняют иную хореографию. При этом смена части коллектива далась певице нелегко, ведь она привыкла к сложившейся команде.

"У нас выхода нет. У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить. То, что они заработали, они получили. Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать…" – отметила Буланова.

Она подчеркнула, что не держит зла на бывших танцоров, но исключила возможность сотрудничества в будущем.

Журналисты издания связались с Аленой и Максимом, однако те отказались комментировать ситуацию. Их коллега Дмитрий оказался чуть более многословен, однако подробности инцидента тоже не раскрыл.

"Ребята сами должны рассказать, а я точно не смогу. У меня с ними нормальные отношения. Не знаю, честно, что они собираются дальше делать. Я думаю, что вам лучше все-таки с ними поговорить", – сказал Берегуля.

Нежданная слава

Творчество Татьяны Булановой вновь оказалось на пике популярности в июле. Причем новым витком славы звезда 1990-х обязана молодежи. Зумеры неожиданно прониклись лирическим творчеством певицы и ее хитами "Не плачь", "Мой ненаглядный", "Ясный мой свет": в соцсетях появились видеоролики под эти треки. Кроме того, Буланова и сама выкладывала в соцсети видео с концертов, на которых ей подпевали подростки.

В середине июля телеграм-канал Mash сообщил, что график выступлений артистки расписан до конца года, а в начале августа в Сети завирусилось видео с выступления Булановой в "Лужниках", героями которого стали трое танцоров из коллектива певицы. Расслабленные движения балета моментально покорили пользователей. В соцсетях стали появляться мемы, пародии и шутки. Мимо тренда не смогли пройти и некоторые знаменитости, в числе которых Сергей Лазарев, Лиза Моряк, Ксения Собчак и экс-супруг Булановой, футболист Владислав Радимов.

После внезапной популярности в СМИ стали известны имена танцоров, у них начали брать интервью. В свою очередь, участники коллектива стали развивать свои соцсети, проводить платные уроки и мастер-классы.

В сентябре стало известно, что Дмитрий Берегуля взял паузу для восстановления. В интервью на "Новом радио" певица рассказала, что он не будет ездить в длительные гастроли из-за больной спины. При этом артистка выразила сомнения в правдивости слов танцора.

"Мне кажется, ему просто лень, но прикрывается он больной спиной. А вот ведущим работать, видимо, не лень. И вообще, все это у Димы надо спрашивать, а не у меня. Я свою работу делаю, никого не трогаю", – заявила Буланова.

В свою очередь, Берегуля подтвердил журналистам, что у него с певицей напряженные отношения из-за того, что она сомневается в его проблемах со здоровьем.