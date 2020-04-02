Фото: vk.com/gaplikovkomi

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении к жителям региона, передает ТАСС.

"Уважаемые жители Республики Коми, хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики", – заявил он.

Ранее в отставку подал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. О его преемнике в настоящий момент нет информации. Орлов свое решение объяснил тем, что президент должен решить, кто будет готовить область к выборам губернатора.