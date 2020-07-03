Премьер-министр Франции ушел в отставку

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Глава французского правительства Эдуар Филипп ушел в отставку. Информацию об уходе премьер-министра подтвердили в Елисейском дворце, сообщает ИА "НСН".

Из распространенного сообщения следует, что президент Эммануэль Макрон принял данное прошение. Так, Филипп продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового правительства Франции. Причина ухода в отставку не называется.

Ранее глава района Адыгеи ушел в отставку. Альберт Османов покинул пост, после того как жители массово заразились коронавирусом на похоронах.

Кроме того, в апреле министр здравоохранения Коми ушел в отставку. Дмитрий Березин о причинах такого решения рассказывать не стал.