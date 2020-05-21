Глава района Адыгеи ушел в отставку

Фото: amokr.ru

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку, после того, как жители массово заразились коронавирусом на похоронах. Заявление о сложении полномочий удовлетворил совет народных депутатов, сообщается на сайте правительства республики.

Руководитель администрации главы региона и кабинета министров Адыгеи Владимир Свеженец поблагодарил Османова за проделанную работу, а также указал на недочеты и задачи района.

По официальным данным, коронавирус в республике выявлен у 525 человек, умерли восемь, выздоровели 249. Власти Адыгеи намерены усилить санитарный контроль в Красногвардейском районе.

И. о. главы муниципалитета назначили первого замглавы Красногвардейского района Темура Губжокова. Османов возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года. До этого он занимал пост министра труда и соцразвития Адыгеи.

Ранее в Бурятии пациенты из КНР, недовольные условиями размещения в обсерваторе, напали на персонал детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Позже на них дистанционно составили протокол и транспортировали в другой обсерватор.