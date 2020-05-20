В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Фото: instagram.com/drkb_03
В Бурятии пациенты из КНР, недовольные условиями размещения в обсерваторе, напали на персонал детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).
"Вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество", – говорится в сообщении ДРКБ в Instagram.
Там также признали, что больница, расположенная в поселке Сотниково, представляет собой "старые деревянные постройки 1985 года".
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❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п.Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года). Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола. Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по «03» в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … Сегодня утром на планерке министр Е.Ю. Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове...
Публикация от ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ (@drkb_03)
"Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть", – рассказывает в ролике женщина в защитном костюме.
Другая женщина сообщает, что в защитных костюмах тяжело дышать, и "когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу".
После этого дистанционно был составлен протокол и недовольных пациентов транспортировали в другой обсерватор.
В сообщении отмечается, что на планерке глава Минздрава Бурятии заявила, что "полиция теперь будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами".
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