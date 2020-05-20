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Общество

17:51

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

общество медицина

Фото: instagram.com/drkb_03

В Бурятии пациенты из КНР, недовольные условиями размещения в обсерваторе, напали на персонал детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).

"Вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество", – говорится в сообщении ДРКБ в Instagram.

Там также признали, что больница, расположенная в поселке Сотниково, представляет собой "старые деревянные постройки 1985 года".

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❗❗❗❗❗❗❗❗❗Мы выкладываем видео, отправленное нашими медсестрами из Обсерватора в п.Сотниково. Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года).​ Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество. Работники обсерватора неоднократно информировали правоохранительные органы, однако действия ограничились дистанционным составлением протокола.​ Напрасно медики ждали помощь, приготовив СИЗы (защитные костюмы). Наконец, 18- го мая к вечеру ситуация разрешилась. Недовольные были транспортированы по «03» ​ в обсерватор РНД. Медики продолжают свою работу. Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан … ​ ​ ​ Сегодня утром на планерке ​ министр Е.Ю. Лудупова сообщила, что полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. Они у нас наготове...

Публикация от ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ (@drkb_03)


"Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть", – рассказывает в ролике женщина в защитном костюме.

Другая женщина сообщает, что в защитных костюмах тяжело дышать, и "когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу".

После этого дистанционно был составлен протокол и недовольных пациентов транспортировали в другой обсерватор.

В сообщении отмечается, что на планерке ​глава Минздрава Бурятии заявила, что "полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами".

Ранее Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. На встрече в режиме видеоконференции президент республики Рустам Минниханов отметил, что в регионе сохраняется максимальная самоизоляция для жителей, приостановлена деятельность предприятий и учреждений.

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