В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

В Бурятии пациенты из КНР, недовольные условиями размещения в обсерваторе, напали на персонал детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).

"Вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество", – говорится в сообщении ДРКБ в Instagram.

Там также признали, что больница, расположенная в поселке Сотниково, представляет собой "старые деревянные постройки 1985 года".



"Во время нашей смены... пациенты... агрессивные начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть", – рассказывает в ролике женщина в защитном костюме.

Другая женщина сообщает, что в защитных костюмах тяжело дышать, и "когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу".

После этого дистанционно был составлен протокол и недовольных пациентов транспортировали в другой обсерватор.

В сообщении отмечается, что на планерке ​глава Минздрава Бурятии заявила, что "полиция​ теперь ​ будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами".

Ранее Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. На встрече в режиме видеоконференции президент республики Рустам Минниханов отметил, что в регионе сохраняется максимальная самоизоляция для жителей, приостановлена деятельность предприятий и учреждений.