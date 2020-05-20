Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. 20 мая глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, говорится на сайте Кремля.

"Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это", – подчеркнул Путин.

Как отметил Минниханов, на территории региона действуют жесткие ограничения. Сохраняется максимальная самоизоляция для жителей республики, приостановлена деятельность предприятий и учреждений.

"Особое внимание было уделено подготовке системы здравоохранения, приема пациентов, в первую очередь – вопросы обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами", – напомнил глава Татарстана.

В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Так, в Москве ограничительные меры сохраняются до 31 мая. Они распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, ранее в столице за сутки вылечили рекордное число заболевших коронавирусом. Выздоровело еще 5 440 пациентов.