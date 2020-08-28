Премьер-министр Японии может покинуть пост – СМИ

09:26
Фото: ТАСС/Zuma
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил руководству правящей в стране Либерально-демократической партии о своем намерении покинуть пост. Об этом передает агентство "Киодо".
При этом, по информации телеканал NHK, его уход может быть связан с состоянием здоровья.
Официальная информация о решении Синдзо Абэ, как ожидается, будет озвучена в пятницу в 11:00 по московскому времени на специальной пресс-конференции.
По данным СМИ, у Синдзо Абэ язвенный колит. Из-за этой болезни он уходил в отставку в 2007 году, но потом состояние стабилизировалось, и в 2012 году его снова избрали премьером.
Ранее говорилось, что глава TikTok Кевин Майер покинул пост. До назначения он был руководителем потребительского и международного подразделения The Walt Disney Company.
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