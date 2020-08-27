Глава TikTok Кевин Майер покинул пост – СМИ

11:35
Фото: AP Photo/Anjum Naveed
Глава китайской социальной сети TikTok Кевин Майер рассказал, что покидает свой пост. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как уточнил глава видеосервиса, его отставка связана с тем, что политическая ситуация резко изменилась и ему потребовалось переосмыслить корпоративные приоритеты. При этом Майер сказал, что популярную соцсеть ждет светлое будущее.
Кевин Майер до назначения был руководителем потребительского и международного подразделения The Walt Disney Company. Он начал работать в качестве главного исполнительного директора TikTok 1 июня этого года.
Платформа TikTok позволяет делиться с подписчиками короткими видео. Ее запустили в сентябре 2016 года.
Ранее в TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании. В начале июля стало известно, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране приложения.
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