Президент Южной Осетии отправил правительство республики в отставку

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности премьер-министра республики Эрика Пухаева. При этом все правительство было отправлено в отставку.

Указ размещен на сайте главы Южной Осетии. "Поручить правительству Республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Республики Южная Осетия", – говорится в одном из его пунктов.

Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Геннадий Бекоев.

Ранее глава кабмина Южной Осетии Пухаев сделал заявление об отставке. После появления информации о смерти местного жителя, которого ранее задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики, в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек. Жители требовали отставки правительства.