Решение об открытии авиасообщения РФ с Грецией пока не принято – Оперштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Решение об открытии авиасообщения России с Грецией пока не принято, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.
"Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в штабе еженедельно мониторят ситуацию и работают над расширением списка стран для возобновления полетов.
Ранее СМИ сообщали, что Греция готова с 1 октября восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме. Предполагается, что полеты будут выполняться в ограниченном режиме – один раз в неделю между Москвой и Афинами. В посольстве Греции в РФ изданию подтвердили, что инициатором возобновления стала греческая сторона.
Греция запрашивала возобновление сообщения с тремя городами – Афинами, Салониками и Ираклионом. Ожидалось, что полеты будут выполнять "Аэрофлот" и S7, а также греческие авиакомпании Aegean Airlines и Ellinair.
Также указывается, что ведутся переговоры по восстановлению авиасообщения с Кубой, Доминиканой и Мексикой. Тем не менее окончательное решение остается за российскими властями.
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