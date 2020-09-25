Решение об открытии авиасообщения РФ с Грецией пока не принято – Оперштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Решение об открытии авиасообщения России с Грецией пока не принято, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

"Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в штабе еженедельно мониторят ситуацию и работают над расширением списка стран для возобновления полетов.

Ранее СМИ сообщали, что Греция готова с 1 октября восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме. Предполагается, что полеты будут выполняться в ограниченном режиме – один раз в неделю между Москвой и Афинами. В посольстве Греции в РФ изданию подтвердили, что инициатором возобновления стала греческая сторона.

Греция запрашивала возобновление сообщения с тремя городами – Афинами, Салониками и Ираклионом. Ожидалось, что полеты будут выполнять "Аэрофлот" и S7, а также греческие авиакомпании Aegean Airlines и Ellinair.

Также указывается, что ведутся переговоры по восстановлению авиасообщения с Кубой, Доминиканой и Мексикой. Тем не менее окончательное решение остается за российскими властями.

