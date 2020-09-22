Эксперты назвали самые дешевые авианаправления по России в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне смогут недорого улететь в октябре. Результаты исследования приводит RT.

Одни из самых бюджетных вариантов перелетов доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга. Из Москвы дешевле всего улететь в Калугу и Воронеж. Билет в одну сторону обойдется в тысячу рублей.

Из Санкт-Петербурга в Москву можно отправиться за 1,2 тысячи рублей, в Ярославль – за 1,5 тысячи. 2 тысячи рублей будет стоить перелет в Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Калининград, Киров, Казань и Курган.

Из Сочи дешевле всего слетать в Москву (1,6 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (1,8 тысячи), за 1,9 тысячи рублей можно посетить Ставрополь и Краснодар.

Самые выгодные авиапутешествия из Краснодара – в Астрахань и Минеральные Воды (900 рублей). Также недорого можно слетать из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград (1,3 тысячи рублей).

Накануне России возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Рейсы будут осуществляться в Нур-Султан, Бишкек и Минск.

С 27 сентября восстановится авиасообщение с Южной Кореей.