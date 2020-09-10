Эксперты рассказали, останутся ли после пандемии дешевые перелеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии, сообщает издание Express.

"Пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, сократит частоту и увеличит стоимость туров", – заявил креативный директор одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, занимающихся развитием брендов, Питер Кнапп.

Он считает, что пандемия разделила людей на две группы, уточнив, что одни могут тратить на поездки деньги, а другие вынуждены стать онлайн-путешественниками. По его мнению, ко второй группе относятся и бизнесмены, которые во время ограничений проводили онлайн деловые встречи.

Эксперт отметил, что новые требования по заполняемости салонов самолетов для обеспечения безопасности полетов резко затрудняют для авиакомпаний сохранение невысоких цен на билеты. Он добавил, что главный фактор, позволявший развивать бюджетные авиаперелеты, – высокая загрузка авиалайнеров и минимизация времени, которое они находились на земле.

Ранее эксперты рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. По их мнению, выгоднее всего покупать билеты в воскресенье, поскольку в этот день недели билеты дешевеют примерно на 4%. Отмечается также, что сэкономить до 20% можно, покупая билеты не на выходные, а на пятницу.

По словам специалистов, влияет на цену билета и выбор аэропорта. Есть авиаузлы, в которые летать дороже. В то же время специалисты напоминают о необходимости учитывать затраты на трансфер из аэропорта до пункта назначения.

