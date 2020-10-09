Попова призвала россиян отказаться от поездок с детьми на юг

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

"Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты", – сказала она "Российской газете". По мнению Поповой, лучше провести время с ребенком дома или на даче на свежем воздухе.

Говоря о новогодних праздниках, она отметила, что опыт России по внутреннему туризму в 2020 году был невероятным удачным. "Я думаю, что им можно будет воспользоваться. Очевидность эпидситуации будет понятна чуть-чуть попозже", – добавила Попова.

Ранее Глава Роспотребнадзора заявила, что если в школьном классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистанционное обучение. При этом основанием для того, чтобы прерывать процесс во всей школе это не является.

До этого Сергей Собянин объявил, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса. Также приостановили свою работу учреждения дополнительного образования. Данные меры вступили в силу с 5 октября.