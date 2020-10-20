Круизные компании вводят единые правила для путешественников в пандемию

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Круизные компании вводят единые правила для путешественников во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Travel and Leisure.

"Мы рассматриваем испытания как важный шаг к подходу, который, по нашему мнению, подтверждает стремление отрасли сделать здоровье, безопасность, благополучие пассажиров, экипажей и сообществ главным приоритетом", – заявили в Международной ассоциации круизных линий (CLIA).

В ассоциации сообщили, что все ее члены введут обязательное тестирование пассажиров и экипажей на коронавирусную инфекцию. Также они должны будут следить за соблюдением пассажирами на борту судов и во время экскурсий на берегу социальной дистанции.

Помимо этого, пассажиры лайнеров старше двух лет должны будут находиться на борту в маске. Под исключение попадают каюта, ресторан и бассейн. Пассажирам также ежедневно будут измерять температуру, если вдруг она будет повышена, то на лайнере предусмотрено помещение для изоляции заболевшего от других туристов.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 39,9 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,111 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 431 635 случаев COVID-19, вылечились 1 085 608 человек, скончались 24 635.