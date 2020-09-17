Названы самые популярные направления для непляжного отдыха осенью

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Краснодар стал самым популярным направлением у россиян осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по покупке и бронированию билетов Tutu.ru.

На втором месте расположился Калининград. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в Светлогорск, Зеленоградск и на Куршскую косу.

Также россияне активно покупают билеты в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу и Самару.

Ранее президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин сообщил, что российские туристы смогут провести зимние месяцы в Египте, ОАЭ и на Мальдивах.

Уточняется, что в Каир из России будут летать три рейса в неделю, а в Дубай и на Мальдивы еженедельно будут отправляться два рейса. По словам Горина, квоты на вылет в эти страны пока совсем небольшие, но это вопрос этапов.

До этого аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами. В ходе опроса половина россиян заявила, что равнодушно отнеслась к возобновлению авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Около 24% респондентов обрадовались открытию границ, 26% россиян высказали по этому поводу свое негодование.

