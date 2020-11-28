Песков оценил вероятность очной встречи Путина с судьями Конституционного суда

Фото: kremlin.ru
Проведение встречи Владимира Путина с судьями Конституционного суда России в очном формате в этом году под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Очно в любом случае вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с председателем КС Валерием Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются", – отметил Песков.
Встреча российского лидера с судьями КС проходит ежегодно. Она приурочена ко Дню Конституции России, 12 декабря.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что в этом году также под вопросом послание президента Федеральному собранию. По его словам, мероприятие вероятнее всего состоится в начале 2021 года.
Также сообщалось, что Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Отмечается, что президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом представители СМИ смогут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: