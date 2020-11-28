Песков оценил вероятность очной встречи Путина с судьями Конституционного суда

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Проведение встречи Владимира Путина с судьями Конституционного суда России в очном формате в этом году под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очно в любом случае вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с председателем КС Валерием Зорькиным. Конечно, обычно так или иначе контакты осуществляются", – отметил Песков.

Встреча российского лидера с судьями КС проходит ежегодно. Она приурочена ко Дню Конституции России, 12 декабря.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что в этом году также под вопросом послание президента Федеральному собранию. По его словам, мероприятие вероятнее всего состоится в начале 2021 года.

Также сообщалось, что Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Отмечается, что президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом представители СМИ смогут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.

