Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Михаил Мишустин пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года. Поздравление опубликовано на сайте кабмина.

"Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти зимние праздники самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья", – отметил Мишустин.

Премьер-министр назвал уходящий год непростым, но уточнил, что он показал всем, что страна способна противостоять вызовам и может преодолеть любые трудности. Он пожелал жителям страны крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего.

"Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным", – отметил Мишустин.

Ранее Дмитрий Песков пожелал россиянам здоровья и никогда больше не встречаться с 2020 годом. Свое поздравление также передала жена Пескова Татьяна Навка. Она пожелала всем жителям, чтобы никакие невзгоды не огорчали их в следующем году.

