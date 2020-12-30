Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

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Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Об этом говорится на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме на имя президента Абхазии Аслана Бжании Путин выразил надежду на дальнейшее продолжение совместной работы по наращиванию двусторонних связей между государствами.

В письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву президент РФ отметил, что в непростой ситуации странам удалось убедиться в прочности отношений между государствами. Путин выразил надежду, что и дальше будут выстраиваться взаимовыгодные отношения.

"Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях – это, как подчеркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе", – сообщили в пресс-службе.

Путин также поздравил президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна. Он пожелал им, чтобы все трудности остались в прошлом году. Путин отметил, что дальнейшее развитие многоплановых российско-армянских связей отвечает коренным интересам двух народов.

В поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко Путин указал на достижение весомых результатов на различных направлениях. Глава государства РФ выразил надежду на дальнейшее продолжение работы по наращиванию двусторонних связей и укреплению Союзного государства.

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву Путин пожелал, чтобы их усилия совместно с РФ в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, а также в ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур были тесно связаны. Он также заявил о необходимости продолжить дальше вести продуктивную работу по актуальным вопросам между странами.

В поздравительном послании президенту Киргизии Таланту Мамытову Путин указал на высокий уровень отношений между странами и активное взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов и в борьбе с угрозами региональной и международной безопасности.

Обращаясь к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, Путин отметил, что в 2020 году отношения между двумя странами развивались весьма успешно: расширялось торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, реализовывались совместные инвестиционные проекты.

Поздравительные телеграммы Путин также направил президентам Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Узбекистана Шавкату Мирзиееву, Аргентины Альберто Фернандесу, Бразилии Жаиру Болсонаро, Индии Раму Натху Ковинду, Сербии Александру Вучичу, Словении Боруту Пахору, Финляндии Саули Ниинисте и другим лидерам государств.

