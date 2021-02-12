Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время встречи с молодежью накануне Дня влюбленных лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился секретом счастливого брака. Он считает, что супружеские пары должны спать в разных комнатах, чтобы успевать соскучиться.

Политик отметил, что муж и жена обычно не высыпаются, так как мешают друг другу, а если они живут в разных местах, то встречи для них превращаются в свидания.

Жириновский также выступил за открытие публичных домов, которые, по его мнению, снижают число убийств.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто будет следующим президентом России. Отвечая в Instagram на вопрос о том, кого он видит главой страны после Владимира Путина, политик написал: "Себя".