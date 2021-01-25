Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал студентов не жертвовать здоровьем ради пятерок. Об этом он сообщил на встрече с учащимися Института мировых цивилизаций.

"Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните..." – сказал политик, угощая студентов медовухой.

По словам Жириновского, задача студентов – научиться правильно оценивать прошлое, объективно ставить диагноз настоящему и делать великолепный прогноз на будущее.

Ранее с Днем студента столичных учащихся поздравил Сергей Собянин. Отдельно он поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.