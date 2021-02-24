Юрист рассказал об ограничениях для "скопинского маньяка" на свободе

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу 3 марта после отбывания 17-летнего срока в саратовской колонии. В 2000 году он похитил двух девушек-подростков из Рязани и держал их в подвале почти четыре года – все это время морил голодом, избивал и насиловал. Одна из жертв родила от мужчины детей. Вспоминаем страшные события, развернувшиеся в Рязанской области.



"Я не то что боюсь, но мне странно"

Для жительниц Рязани – 17-летней Елены Самохиной и 14-летней Екатерины Мартыновой – 30 сентября 2000 года стал роковым днем. Подруги отправились повеселиться на дискотеку. После вечеринки подвезти девочек до дома, а заодно и выпить им предложил 50-летний Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной.

Как выяснилось позже, в алкоголь было подмешано снотворное. Когда подростки потеряли сознание, Мохов увез их в город Скопин Рязанской области на свой дачный участок. Там для пленниц преступник заранее построил бункер, где держал их три года и семь месяцев, практически не разрешая выходить на улицу. На протяжении всего этого времени мужчина насиловал подруг.

Кроме того, морил девочек голодом, бил резиновым шлангом, держал без света и разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Елена беременела от Мохова три раза. Дважды принимать детей приходилось Екатерине: маньяк сбросил ей в бункер учебник по акушерству и гинекологии. Оба раза мужчина забирал младенцев и подкидывал их в подъезд жилого дома. Третий ребенок родился мертвым, когда девушек уже вызволили.

Подруги спаслись чудом: им удалось передать записку на волю, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а его сообщница Бадукина получила 5,5 года тюрьмы. Она уже давно на свободе.

В среду, 3 марта, вышел из колонии и Виктор Мохов. По решению Пугачевского районного суда Саратовской области он будет оставаться под административным надзором в течение шести лет. Мужчина также не сможет посещать массовые мероприятия, без разрешения выезжать за пределы Скопинского района и гулять по ночам.

Жертва маньяка Екатерина в интервью сайту "Московский комсомолец" прокомментировала освобождение своего мучителя. Она призналась, что начала задумываться об этом год назад.





Екатерина Мартынова жертва "скопинского маньяка" Я не то что боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня трех с половиной лет нормальной жизни, выйдет на свободу и продолжит нормально жить.

Вместе с тем Екатерина упомянула, что ей приходило письмо от Мохова из колонии. "Я до сих пор в неведении, откуда он взял мой адрес. Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь?" – сказала она. Страшно подумать об этом, призналась женщина.



Фото: телеграм-канал Readovka

Жертвы в безопасности?

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 отметил, что после освобождения Мохов в пределах места жительства сможет, например, устроиться на работу или сходить к кому-то в гости. Главное условие в данной ситуации – соблюдать предписанные ему административные запреты.

"Если сотрудники ФСИН зафиксируют нарушения, он может быть привлечен к ответственности. В том числе помещен под стражу и направлен в места лишения свободы. Собственно говоря, это меры профилактики, чтобы избежать повторных преступлений с его стороны", – объясняет Воробьев.

Круглосуточной слежки за Моховым со стороны ФСИН не будет, но сотрудники ведомства могут устраивать проверки соблюдения им административных запретов. Например, приезжать к нему домой в часы, когда "скопинскому маньяку" запрещено находиться вне места жительства или пребывания, говорит Воробьев.

При этом, по словам специалиста, никаких ограничений на приближение к своим бывшим жертвам на Мохова не наложено. Однако юридические рычаги для решения этой ситуации у пострадавших есть.





Василий Воробьев юрист Жертвы имеют право выйти в суд с требованием установить ограничения на приближение к ним со стороны вышедшего на свободу. Но для этого им нужно обратиться с таким требованием самостоятельно. Без их желания такая мера принята быть не может.

Практики подобных дел пока в России почти нет, добавил юрист. Однако, по его словам, постепенно запретов на приближение становится больше.

Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала Москве 24, что с травмами, которые получают жертвы маньяков, работать крайне сложно. С выходом обидчика на свободу у пострадавших они могут проявиться вновь.

"Очень непросто с этим состоянием уживаться, даже проработать терапевтически с психологом. Потому что физически никто не может им гарантировать безопасность", – говорит Бирарова.





Наиля Бирарова социальный психолог Даже если жертва проработает свои прошлые травмы, то все равно навязчивая мысль, что человек теперь на свободе и может причинить вред, превращается в панические атаки.

Кроме того, с выходом преступника на свободу пострадавшие от его рук могут иметь маниакально-депрессивный синдром. В таком состоянии человека постоянно преследуют параноидальные мысли, что обидчик за ним следит, указывает социальный психолог.

"Здесь, конечно, нужно попробовать договориться с собой и сфокусироваться на позитивных моментах. Необходимо постоянно отслеживать деструктивные мысли и уметь переключаться. Это непросто, так как негативный опыт дает о себе знать. И самому с собой работать в таких ситуациях тяжело, нужна помощь специалиста", – рассказала собеседница Москвы 24.

Психологическим облегчением для жертвы может стать смена места жительства, продолжает Бирарова. Причем большее чувство защищенности дает переезд в другой город, а не в другое жилье в том же населенном пункте, указывает эксперт.

Психолог отметила, что в Москве и других регионах существуют бесплатные кризисные центры, в которых помогают жертвам подобных преступлений. Там попавшему в беду могут оказать постоянную психологическую и эмоциональную поддержку, резюмировала Бирарова.



Соболева Илона, Никита Камзин