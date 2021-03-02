Жительницу Ступина задержали по подозрению в убийстве мужа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали жительницу подмосковного Ступина по подозрению в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве мужа", – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 1 марта пара распивала алкоголь в квартире, между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила мужа ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

После этого женщина сама сообщила правоохранителям о произошедшем.

Ранее суд на Кубани арестовал 67-летнего жителя станицы Павловской по подозрению в убийстве жены, пасынка и ранении невестки погибшей. Мужчина в ходе бытовой ссоры нанес не менее трех ножевых ранений в область груди и шеи своей жене.

После этого он отправился к первому сыну жены, но ранил только невестку погибшей. После этого, как уточняют в ведомстве, мужчина приехал ко второму сыну супруги и убил его.