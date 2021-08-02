В СК опровергли существование "феномена Чикатило"

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Руководитель главного управления криминалистики Криминалистического центра СКР Зигмунд Ложис заявил, что "феномена Чикатило" не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

"Современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют устанавливать из биологических следов индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей и выделений человека и не меняется в течение жизни", – объяснил криминалист.

Он уточнил, что на сегодняшний день экспертиза может позволить установить принадлежность биологического материала какому-либо лицу почти со стопроцентной вероятностью.

"Феномен Чикатило" был назван в честь Андрея Чикатило, который являлся одним из самых известных советских серийных убийц. Сам феномен возник из-за того, что при проведении экспертизы биоматериалы мужчины не совпадали с найденными на месте преступления.

Ранее в России создали программу по поиску серийных преступников. Специалисты исследовали свыше 1 тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками. В них также вошли преступления, совершенные Чикатило.

На их основе создали алгоритм, с помощью которого можно составить поисковый портрет преступника.