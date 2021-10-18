Суд в Иркутске приговорил тулунского маньяка к 24 годам колонии

Фото: пресс-службы Иркутского областного суда

Житель Тулуна, насиловавший и убивавший женщин, приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении суда.

Известно, что серию изнасилований и убийств мужчина совершил с 2000 по 2019 год. Материалы данного уголовного дела составили 116 томов. Его рассматривала коллегия из трех судей по ходатайству обвиняемого.

Ранее в России создали программу по поиску серийных преступников. Специалисты исследовали свыше 1 тысячи эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками. На их основе создан алгоритм, с помощью которого можно составить поисковый портрет преступника.