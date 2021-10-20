Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела младенца у путей в Пскове

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела новорожденной девочки у железнодорожных путей в Пскове. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Тело младенца возле путей заметила женщина, которая выгуливала собаку.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Ранее останки ребенка в сумке с гирей нашли в реке Ижоре в Тосненском районе Ленинградской области. По предварительным данным, ребенку было около 9–12 лет.