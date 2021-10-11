Останки ребенка в сумке с гирей нашли в реке в Ленобласти

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Останки ребенка в сумке с гирей нашли в реке Ижоре в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Прохожий нашел сумку у моста через Ижору в поселке имени Тельмана. По предварительным данным, ребенку было около 9–12 лет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее СМИ писали о свалке с человеческими органами в Иркутске. Полицейские выяснили, что некоторые медучреждения нарушали правила утилизации биологических отходов. Они свозили останки на необорудованную площадку в микрорайоне Ново-Ленино, хотя должны были отправлять их в специальную печь.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что одна из фирм использует при перевозке медицинских отходов автотранспорт, который для этого не предназначен, с нарушением происходит и сама утилизация.