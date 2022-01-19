Житель Камчатки угрожал сжечь себя заживо после увольнения

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На Камчатке полиция задержала мужчину, который пришел на бывшее место работы, предварительно облив себя бензином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"На проходную пришел гражданин, который облил себя бензином. <...> Мужчина хотел обратить на себя внимание, но ему помешали сотрудники ППС, которые его обездвижили", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что накануне мужчину уволили с одного из местных предприятий. После задержания из-за угроз поджечь себя его отправили на наркологическое освидетельствование.

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