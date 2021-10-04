Тело военнослужащего нашли в гарнизоне под Петрозаводском

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Военнослужащий совершил самоубийство в гарнизоне Бесовец, расположенном рядом с Петрозаводском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Карелии.

"В воскресенье в гарнизоне Бесовец нашли тело 26-летнего военнослужащего. Он покончил с собой", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, а также организована проверка.

Ранее сообщалось, что мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире.

Лебедев занимал свой пост с октября 2016 года. Ему было 46 лет. Следствие возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства.