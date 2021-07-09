В Хорошевском суде Москвы пристав покончил с собой

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Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском районном суде Москвы, сообщает ТАСС.

Обстоятельства случившегося и мотивы, толкнувшие мужчину на этот поступок, устанавливаются. Столичный главк Федеральной службы судебных приставов начал проверку.

Уполномоченные органы проводят следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире. Лебедев занимал свой пост с октября 2016 года. Ему было 46 лет. Следствие возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства.