СК возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти мэра Коломны

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Следствие возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства после смерти главы подмосковной Коломны Дениса Лебедева. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Дело возбуждено для того, чтобы провести полный комплекс следственных действий, а также разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего", – говорится в сообщении.

В настоящее время место происшествия осматривают криминалисты и следователи. Туда также выехал замруководителя областного ГСУ Игорь Дойников.

Ранее сообщалось, что мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире. Лебедев занимал свой пост с октября 2016 года. Ему было 46 лет.