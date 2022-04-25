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Москва 24

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Происшествия

25 апреля, 19:01

Житель Мордовии несколько месяцев прятал завернутое в ковер тело матери

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд в Мордовии арестовал мужчину по подозрению в убийстве матери и сокрытии ее тела во дворе собственного дома в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 35-летний местный житель избил свою 63-летнюю мать в ходе бытового конфликта, а после несколько раз ударил ее молотком по голове. В результате этого пенсионерка скончалась.

Чтобы спрятать тело убитой матери, мужчина завернул его в ковер и оставил во дворе своего дома, где оно пролежало несколько месяцев. Родственникам, переживавшим из-за исчезновения женщины, он говорил, что та уехала в другой город.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Омске арестовал 14-летнюю девушку, которую подозревают в участии в убийстве трех членов своей семьи. Она пробудет под арестом два месяца.

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