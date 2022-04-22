Тела двух детей найдены в квартире в Воронежской области

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Тела мальчиков семи и восьми лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Воронежской области, сообщает RT со ссылкой на региональный СК России.

Все произошло на улице Микрорайон села Терновка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозреваются 28-летняя мать и ее 32-летний брат.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, а также проводят следственные действия с подозреваемыми. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, а также дана оценка условиям проживания детей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух детей в Тамбовской области. Их дедушка, мама, дядя и 11-летний брат были госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти детей могло стать отравление угарным газом.

