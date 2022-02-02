Тело скончавшейся 10 лет назад женщины найдено в квартире на западе Москвы

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Тело женщины, которая скончалась 10 лет назад, нашли в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире жилого дома на Мичуринском проспекте после вскрытия входной двери сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированное тело женщины 1956 года рождения", – отметил источник.

Причину смерти женщины установят в результате судмедэкспертизы. По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве девятимесячного сына. В отношении женщины 2001 года рождения возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего"). По информации регионального управления МВД, возлюбленный задержанной 1997 года рождения ранее был трижды судим за кражи.

