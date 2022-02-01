Знакомая предположила, что муж "Мисс Кузбасс – 2010" отвечал в соцсетях за пропавшую жену

В Москве по подозрению в убийстве арестован муж "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Бывший новокузнецкий чиновник Александр Попов уверял, что его жена почти полгода назад улетела за границу и пропала. Позднее он сначала сознался в убийстве, а затем отказался от своих слов. Тело модели пока не нашли. Разбираемся, почему девушку никто не искал и как суд будет разбираться в деле об убийстве.



Отдых, которого не было?

Известно, что в начале января Александр Попов написал заявление в полицию, что его жена летом прошлого года улетела в Дубай и пропала. По его словам, на отдыхе Сапожкова якобы перестала отвечать на звонки и сообщения. При этом в социальных сетях "Мисс Кузбасс – 2010" постоянно появлялись ее новые фото. Более того, с аккаунтов девушки кто-то продолжал отвечать на сообщения.

Позже Попов признался, что убил собственную жену, расчленил тело и выбросил в реку Десну. Останки девушки пока не нашли. Затем ее муж резко изменил показания и отказался от своих слов.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Попова арестовали до 25 марта. С Сапожковой у него есть общая дочь, после пропажи матери девочка живет у родственников в Новокузнецке.

В родном городе Попов прославился тем, что возглавил Центральный район в 2012 году, когда ему было 26 лет, сообщает РИА Новости. Спустя три года он покинул должность и стал руководителем МБУ "Комбинат питания". Эта организация отвечает за поставки еды в образовательные учреждения. После серии скандалов он решил оставить пост.

Попов награжден золотым знаком "Новокузнецк". Согласно положению о награде, ее вручают за значимые для города результаты в экономической, политической, государственной, научно-исследовательской, общественной и иных сферах деятельности. Несколько лет назад Попов вместе с супругой и дочкой переехали в Москву. В Новокузнецке растет его сын от первого брака.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Ставил реакции на сторис"

Знакомая Ксении Сапожковой рассказала Москве 24, что видела ее с Поповым пару лет назад на одном из мероприятий. По ее словам, муж модели производил впечатление неприятного человека.





знакомая Ксении Сапожковой Мы не дружили (с Сапожковой. – Прим. ред.), но в Instagram иногда переписывались. Я зашла сегодня в приложение и увидела, что пару недель назад он (Попов. – Прим.ред.) от ее имени ставил мне лайки и реакции на сторис.

Знакомая девушки не понимает, почему на протяжении многих месяцев никто из ближайшего окружения не пытался разузнать о судьбе Сапожковой. По информации источника в правоохранительных органах, на вопрос полицейских, почему Попов не искал жену, он ответил, что супруга "просто обиделась", сообщает сайт "Комсомольской правды". При этом он якобы был убежден, что с женой все хорошо.

"Сотрудники Следственного комитета начали проверку и выяснили, что на самом деле в августе прошлого года Ксения Попова не пересекала границу России, то есть не только не вылетала ни через один аэропорт в Дубай, но и даже билетов не покупала. И это было очень подозрительно", – привел подробности источник.

После биллинга смартфона девушки выяснилось, что телефон все время находился в пределах дома Поповых в Новой Москве. После того как версия об отпуске в Дубае начала разваливаться, супруг модели сознался, что убил жену пять месяцев назад, утверждает издание. По информации источника, во время ссоры Попов несколько раз ударил девушку по голове и та скончалась. В квартире Поповых эксперты нашли замывы крови. Дочь в это время была в соседней комнате. Попов якобы отвез ребенка к знакомым, расчленил тело жены, расфасовал по черным мешкам, привязал к ним камни и выкинул в реку.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что в преступлении мог быть замешан еще один человек. Следствие не исключает, что он мог помочь убийце замести следы, пишут СМИ.

Соседка Поповых по жилому комплексу в Новой Москве рассказала "360", что местные видели мужчину с черными мешками, которые он нес к реке.

"Ну смотрите, у нас здесь ремонты у всех идут, черные мешки все вытаскивают. Вот он пошел так вдоль к забору, там у нас дырка. Он вышел к реке и пошел наверх к этим дачам и выкинул", – поделилась жительница ЖК.

По ее словам, исчезновение модели всех удивило, в жилом комплексе ее хорошо знали. Кроме того, местная жительница утверждает, что в 2016 году в ЖК уже пропадала девушка, которая вечером ушла выносить мусор.

По словам знакомой семьи Дарьи, было сложно представить, что у супругов могли быть какие-то проблемы.





Дарья знакомая Ксении Сапожковой Я не могла поверить, потому что у них такая сильная любовь была, судя по Instagram. Она ему читала стихи, все в таком роде. Я бы никогда не подумала, что такое произойдет.

Дарья рассказала, что в последний раз встречалась с Сапожковой и ее мужем летом 2020 года в Санкт-Петербурге. Все остальное время они поддерживали общение в соцсетях. Знакомая отметила, что 3 сентября 2021 года она отправила Сапожковой поздравление с днем рождения, но та никак не отреагировала. Девушке это показалось странным. Дарья сказала, что Ксения всегда отвечала на сообщения.



Мало доказательств?

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что в этом деле теперь предстоит доказать, что "Мисс Кузбасс – 2010" была именно убита, а не пропала без вести.

"То, что человек сначала написал явку с повинной, а затем от нее отказался, нельзя использовать как прямое доказательство. Но как косвенное, что он по какой-то причине это заявление писал, это будет судом в любом случае учитываться", – объяснил эксперт.

Если мобильный телефон модели действительно находился рядом с гаджетом супруга, это можно расценивать как доказательство, что муж вел соцсети супруги за нее, считает Воробьев. Уехала ли девушка из страны, легко проверяется запросом в пограничную службу, подчеркнул он.

Однако расследование дела усложняется из-за того, что убийство могло произойти почти полгода назад, отметил собеседник Москвы 24.





Василий Воробьев юрист Можно установить привязки к определенной местности: где девушку видели в последний раз, с кем, при каких обстоятельствах. Где мужчину видели в тот же день, когда ее видели в последний раз. Скорее всего, в ближайшее время все услышат о новых свидетелях в этой истории.

"Да, конечно, тот, кто это мог сделать, в любом случае выиграл время. Возможностей доказать преступление становится меньше. Например, если были какие-то камеры, скорее всего, они могли перезаписать информацию", – сказал Воробьев.

Историю, что девушку на протяжении нескольких месяцев никто не искал, юрист посчитал странной.

"Иной раз человек один день на связь не выходит, а люди уже с ума сходят. Но если здесь такое количество людей даже не вспоминало об этой девушке ни неделю, ни месяц-полтора, а почти полгода, это действительно выглядит очень странно", – указывает эксперт.





Василий Воробьев юрист Вполне возможно, здесь была группа лиц. Не знаю, чем она могла насолить своим родственникам. Но как минимум друзья и знакомые должны были поднять панику.

Если убийство Сапожковой будет доказано, виновному грозит до 15 лет лишении свободы, напомнил Воробьев. Если выяснится, что кто-то помогал скрыть преступление, им тоже грозит уголовная ответственность в зависимости от степени участия в деле, обратил внимание юрист. Эксперт предполагает, что расследование будет долгим, так как в истории есть много пробелов, которые необходимо заполнять.

