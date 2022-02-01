Знакомая предположила, что муж "Мисс Кузбасс – 2010" отвечал в соцсетях за пропавшую жену

В Москве по подозрению в убийстве арестован муж "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Бывший новокузнецкий чиновник Александр Попов уверял, что его жена почти полгода назад улетела за границу и пропала. Позднее он сначала сознался в убийстве, а затем отказался от своих слов. Тело модели пока не нашли. Разбираемся, почему девушку никто не искал и как суд будет разбираться в деле об убийстве.
Отдых, которого не было?
Известно, что в начале января Александр Попов написал заявление в полицию, что его жена летом прошлого года улетела в Дубай и пропала. По его словам, на отдыхе Сапожкова якобы перестала отвечать на звонки и сообщения. При этом в социальных сетях "Мисс Кузбасс – 2010" постоянно появлялись ее новые фото. Более того, с аккаунтов девушки кто-то продолжал отвечать на сообщения.
Позже Попов признался, что убил собственную жену, расчленил тело и выбросил в реку Десну. Останки девушки пока не нашли. Затем ее муж резко изменил показания и отказался от своих слов.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Попова арестовали до 25 марта. С Сапожковой у него есть общая дочь, после пропажи матери девочка живет у родственников в Новокузнецке.
В родном городе Попов прославился тем, что возглавил Центральный район в 2012 году, когда ему было 26 лет, сообщает РИА Новости. Спустя три года он покинул должность и стал руководителем МБУ "Комбинат питания". Эта организация отвечает за поставки еды в образовательные учреждения. После серии скандалов он решил оставить пост.
Попов награжден золотым знаком "Новокузнецк". Согласно положению о награде, ее вручают за значимые для города результаты в экономической, политической, государственной, научно-исследовательской, общественной и иных сферах деятельности. Несколько лет назад Попов вместе с супругой и дочкой переехали в Москву. В Новокузнецке растет его сын от первого брака.
"Ставил реакции на сторис"
Знакомая Ксении Сапожковой рассказала Москве 24, что видела ее с Поповым пару лет назад на одном из мероприятий. По ее словам, муж модели производил впечатление неприятного человека.
Знакомая девушки не понимает, почему на протяжении многих месяцев никто из ближайшего окружения не пытался разузнать о судьбе Сапожковой. По информации источника в правоохранительных органах, на вопрос полицейских, почему Попов не искал жену, он ответил, что супруга "просто обиделась", сообщает сайт "Комсомольской правды". При этом он якобы был убежден, что с женой все хорошо.
"Сотрудники Следственного комитета начали проверку и выяснили, что на самом деле в августе прошлого года Ксения Попова не пересекала границу России, то есть не только не вылетала ни через один аэропорт в Дубай, но и даже билетов не покупала. И это было очень подозрительно", – привел подробности источник.
После биллинга смартфона девушки выяснилось, что телефон все время находился в пределах дома Поповых в Новой Москве. После того как версия об отпуске в Дубае начала разваливаться, супруг модели сознался, что убил жену пять месяцев назад, утверждает издание. По информации источника, во время ссоры Попов несколько раз ударил девушку по голове и та скончалась. В квартире Поповых эксперты нашли замывы крови. Дочь в это время была в соседней комнате. Попов якобы отвез ребенка к знакомым, расчленил тело жены, расфасовал по черным мешкам, привязал к ним камни и выкинул в реку.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что в преступлении мог быть замешан еще один человек. Следствие не исключает, что он мог помочь убийце замести следы, пишут СМИ.
Соседка Поповых по жилому комплексу в Новой Москве рассказала "360", что местные видели мужчину с черными мешками, которые он нес к реке.
"Ну смотрите, у нас здесь ремонты у всех идут, черные мешки все вытаскивают. Вот он пошел так вдоль к забору, там у нас дырка. Он вышел к реке и пошел наверх к этим дачам и выкинул", – поделилась жительница ЖК.
По ее словам, исчезновение модели всех удивило, в жилом комплексе ее хорошо знали. Кроме того, местная жительница утверждает, что в 2016 году в ЖК уже пропадала девушка, которая вечером ушла выносить мусор.
По словам знакомой семьи Дарьи, было сложно представить, что у супругов могли быть какие-то проблемы.
Дарья рассказала, что в последний раз встречалась с Сапожковой и ее мужем летом 2020 года в Санкт-Петербурге. Все остальное время они поддерживали общение в соцсетях. Знакомая отметила, что 3 сентября 2021 года она отправила Сапожковой поздравление с днем рождения, но та никак не отреагировала. Девушке это показалось странным. Дарья сказала, что Ксения всегда отвечала на сообщения.
Мало доказательств?
Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что в этом деле теперь предстоит доказать, что "Мисс Кузбасс – 2010" была именно убита, а не пропала без вести.
"То, что человек сначала написал явку с повинной, а затем от нее отказался, нельзя использовать как прямое доказательство. Но как косвенное, что он по какой-то причине это заявление писал, это будет судом в любом случае учитываться", – объяснил эксперт.
Если мобильный телефон модели действительно находился рядом с гаджетом супруга, это можно расценивать как доказательство, что муж вел соцсети супруги за нее, считает Воробьев. Уехала ли девушка из страны, легко проверяется запросом в пограничную службу, подчеркнул он.
Однако расследование дела усложняется из-за того, что убийство могло произойти почти полгода назад, отметил собеседник Москвы 24.
"Да, конечно, тот, кто это мог сделать, в любом случае выиграл время. Возможностей доказать преступление становится меньше. Например, если были какие-то камеры, скорее всего, они могли перезаписать информацию", – сказал Воробьев.
Историю, что девушку на протяжении нескольких месяцев никто не искал, юрист посчитал странной.
"Иной раз человек один день на связь не выходит, а люди уже с ума сходят. Но если здесь такое количество людей даже не вспоминало об этой девушке ни неделю, ни месяц-полтора, а почти полгода, это действительно выглядит очень странно", – указывает эксперт.
Если убийство Сапожковой будет доказано, виновному грозит до 15 лет лишении свободы, напомнил Воробьев. Если выяснится, что кто-то помогал скрыть преступление, им тоже грозит уголовная ответственность в зависимости от степени участия в деле, обратил внимание юрист. Эксперт предполагает, что расследование будет долгим, так как в истории есть много пробелов, которые необходимо заполнять.