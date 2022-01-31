Подруга "Мисс Кузбасс – 2010" рассказала об отношениях между убитой и мужем

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Подруга Ксении Сапожковой, обладательницы титула "Мисс Кузбасс – 2010", Дарья рассказала, что с мужем Александром Поповым у модели была сильная любовь и гармония. Об этом сообщает газета "Известия".

"Она ему читала стихи и все в таком роде. Я бы никогда не подумала, что такое произойдет", – рассказала девушка, добавив, что видела подругу последний раз летом 2020 года, когда она вместе с мужем приезжала в Санкт-Петербург.

После этого, по словам Дарьи, девушки общались в социальных сетях. При этом 3 сентября 2021 года Сапожкова не ответила подруге на поздравление с днем рождения. Дарья отметила, что такая реакция была странной, поскольку обычно она всегда отвечает на сообщения.

"Месяц, два, три прошло, думаю, странно. <...> Потом начала появляться информация, что она пропала. А вчера мне сообщили, что ее убили", – добавила девушка.

Ранее стало известно, что Щербинский суд Москвы заключил под стражу 36-летнего Александра Попова, который подозревается в убийстве Ксении Сапожковой.

В начале января мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги, которая якобы улетела в Дубай и перестала выходить на связь. При этом он продолжал публиковать от ее имени посты в социальных сетях и отвечать на сообщения, а общую дочь отвез к родственникам в Новокузнецк.

Позднее Попов признался в убийстве девушки, уточнив, что расчленил ее и сбросил в реку Десну. Однако водолазы не смогли найти тело Сапожковой. После чего мужчина стал отрицать свою вину.

