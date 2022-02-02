Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына

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Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В отношении женщины 2001 года рождения возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

"По версии следствия, в ночь на 2 февраля 2022 года подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего девятимесячного сына. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз", – говорится в сообщении.

В пресс-службе управления МВД рассказали РИА Новости, что об убийстве ребенка полицейским стало известно от бабушки погибшего. По информации ведомства, возлюбленный задержанной 1997 года рождения ранее был трижды судим за кражи. Мужчина работает скотником на местном сельхозпредприятии.

"Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области. По данным следствия, инцидент произошел ночью 1 февраля в частном доме. Четырехлетняя девочка попросила включить мультфильм, из-за чего ее задушил пьяный 38-летний мужчина. Позднее мать ребенка вызвала полицию и скорую помощь.

