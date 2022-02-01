Соседка раскрыла подробности обнаружения тела девочки в Новгородской области

В Новгородской области нашли тело пропавшей маленькой девочки. Ее искали с конца января полиция и волонтеры. Обнаружить ребенка помогли беспилотники, которые фотографировали местность в районе пропажи. Предварительно, на теле девочки не было найдено видимых следов насилия. Рассказываем подробности.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Замерзла на улице?

О том, что в городе Холме Новгородской области пропала девочка 2020 года рождения, стало известно 25 января. Правоохранительные органы сразу же начали разыскивать ребенка, к ним подключились и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Мать девочки и ее сожителя задержали. По данным СМИ, сначала женщина рассказывала, что вышла ненадолго из дома, забыв запереть входную дверь, а вернувшись, обнаружила исчезновение ребенка. Затем во время очной ставки она и ее сожитель обвиняли друг друга в возможном убийстве. Вместе с тем в ходе обысков у них дома в печи было обнаружено нечто, напоминающее фрагменты костей. Страшную находку передали на экспертизу. Однако, по предварительной информации, специалисты установили, что фрагменты костей не принадлежат человеку. Вместе с тем суд арестовал мать ребенка и ее сожителя.

Детский омбудсмен в Новгородской области Татьяна Ефимова рассказала, что женщина является многодетной матерью. Помимо маленькой девочки, у нее еще семеро детей, которых из-за сложной жизненной ситуации ранее поместили в детдом. Самую младшую в силу возраста оставили с матерью. В свете новых подробностей следствием было возбуждено еще одно дело о халатности сотрудников комитета образования администрации Холмского района.

Во вторник, 1 февраля, в Следственном комитете РФ сообщили, что тело девочки удалось найти. Отмечается, что были назначены необходимые экспертизы.





из сообщения СК РФ В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка – на участке, расположенном в районе проживания семьи.

По данным СМИ, погибшего ребенка обнаружили в огороде соседнего участка. При этом следователи якобы не исключают, что девочка самостоятельно могла уйти из дома и замерзнуть насмерть. Предположительно, при осмотре ее тела следов насилия не было выявлено.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Увидела ножки ребенка, и у меня случилась истерика"

Соседка, у которой на участке обнаружили тело ребенка, призналась журналистам, что не видела его, потому что все было припорошено снегом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы сами на огород не ходим. Полиция к нам приехала часов в 11 вечера, они мне и сообщили, что у меня в огороде тело девочки. Они начали копать. От лопаты послышался твердый звук и полицейские поняли, что это она. Я увидела кровь – несколько капель, увидела ножки ребенка, и у меня случилась истерика", – рассказала она.

По словам женщины, когда шли поиски ребенка, волонтеры обыскали весь ее участок и ничего не нашли. Поэтому она считает, что тело девочки подбросили.





соседка Если бы ребенок шел самостоятельно по сугробам и даже завалился в снег, он бы не валялся в такой форме. У нее ножки лежали как у солдатика, ее просто туда положили и ушли. Она бы не дошла до огорода без плача, а в тот день было ужасно тихо. Да и у меня есть калитка, она открывается на себя. Не может быть такого, чтобы ребенок ее открыл.

Юрист Мария Ярмуш уверена, что матери ребенка не удастся уйти от ответственности, даже если она просто оставила дочку одну в доме.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Родители несут ответственность за своих детей. Мать оставила малолетнего ребенка в опасном для жизни состоянии: не закрыла дверь, сделала возможным, что девочка осталась одна и смогла выйти на улицу, потом замерзнуть", – пояснила она в интервью Москве 24.





Мария Ярмуш юрист Это могут квалифицировать не как убийство малолетнего, а оставление в опасности или убийство по неосторожности.

По словам юриста, прежде всего правоохранительные органы должны установить истинную причину смерти ребенка с помощью посмертной экспертизы.



"Также должны установить причинно-следственную связь действий или бездействий матери. Если мать сама оставила ребенка на морозе, то это тоже убийство, просто таким изощренным способом. И сейчас она, видимо, пытается уйти от ответственности и доказать, что девочка сама вышла. Очень сомнительно, что двухлетний ребенок мог сам выйти и так далеко уйти от дома, что его не нашли", – считает юрист.



Если выяснится причастность сожителя к произошедшему, ему тоже может грозить ответственность, заключила Ярмуш.



