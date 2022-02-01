Соседка раскрыла подробности обнаружения тела девочки в Новгородской области

В Новгородской области нашли тело пропавшей маленькой девочки. Ее искали с конца января полиция и волонтеры. Обнаружить ребенка помогли беспилотники, которые фотографировали местность в районе пропажи. Предварительно, на теле девочки не было найдено видимых следов насилия. Рассказываем подробности.
Замерзла на улице?
О том, что в городе Холме Новгородской области пропала девочка 2020 года рождения, стало известно 25 января. Правоохранительные органы сразу же начали разыскивать ребенка, к ним подключились и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Мать девочки и ее сожителя задержали. По данным СМИ, сначала женщина рассказывала, что вышла ненадолго из дома, забыв запереть входную дверь, а вернувшись, обнаружила исчезновение ребенка. Затем во время очной ставки она и ее сожитель обвиняли друг друга в возможном убийстве. Вместе с тем в ходе обысков у них дома в печи было обнаружено нечто, напоминающее фрагменты костей. Страшную находку передали на экспертизу. Однако, по предварительной информации, специалисты установили, что фрагменты костей не принадлежат человеку. Вместе с тем суд арестовал мать ребенка и ее сожителя.
Детский омбудсмен в Новгородской области Татьяна Ефимова рассказала, что женщина является многодетной матерью. Помимо маленькой девочки, у нее еще семеро детей, которых из-за сложной жизненной ситуации ранее поместили в детдом. Самую младшую в силу возраста оставили с матерью. В свете новых подробностей следствием было возбуждено еще одно дело о халатности сотрудников комитета образования администрации Холмского района.
Во вторник, 1 февраля, в Следственном комитете РФ сообщили, что тело девочки удалось найти. Отмечается, что были назначены необходимые экспертизы.
По данным СМИ, погибшего ребенка обнаружили в огороде соседнего участка. При этом следователи якобы не исключают, что девочка самостоятельно могла уйти из дома и замерзнуть насмерть. Предположительно, при осмотре ее тела следов насилия не было выявлено.
"Увидела ножки ребенка, и у меня случилась истерика"
Соседка, у которой на участке обнаружили тело ребенка, призналась журналистам, что не видела его, потому что все было припорошено снегом, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Мы сами на огород не ходим. Полиция к нам приехала часов в 11 вечера, они мне и сообщили, что у меня в огороде тело девочки. Они начали копать. От лопаты послышался твердый звук и полицейские поняли, что это она. Я увидела кровь – несколько капель, увидела ножки ребенка, и у меня случилась истерика", – рассказала она.
По словам женщины, когда шли поиски ребенка, волонтеры обыскали весь ее участок и ничего не нашли. Поэтому она считает, что тело девочки подбросили.
Юрист Мария Ярмуш уверена, что матери ребенка не удастся уйти от ответственности, даже если она просто оставила дочку одну в доме.
"Родители несут ответственность за своих детей. Мать оставила малолетнего ребенка в опасном для жизни состоянии: не закрыла дверь, сделала возможным, что девочка осталась одна и смогла выйти на улицу, потом замерзнуть", – пояснила она в интервью Москве 24.
По словам юриста, прежде всего правоохранительные органы должны установить истинную причину смерти ребенка с помощью посмертной экспертизы.
"Также должны установить причинно-следственную связь действий или бездействий матери. Если мать сама оставила ребенка на морозе, то это тоже убийство, просто таким изощренным способом. И сейчас она, видимо, пытается уйти от ответственности и доказать, что девочка сама вышла. Очень сомнительно, что двухлетний ребенок мог сам выйти и так далеко уйти от дома, что его не нашли", – считает юрист.
Если выяснится причастность сожителя к произошедшему, ему тоже может грозить ответственность, заключила Ярмуш.