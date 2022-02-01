Криминалист перечислил версии гибели девочки из Новгородской области

14:44
Фото: СК РФ
Пропавшая в Новгородской области девочка могла погибнуть дома, после чего мать просто выкинула тело. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился криминалист Михаил Игнатов.
Он допустил две версии событий. Согласно одной, ребенок самостоятельно вышел на улицу, а, зайдя на соседний участок, упал и замерз насмерть. Согласно второй, девочка по каким-то причинам скончалась дома, но мать не захотела обращаться в полицию, перекинула тело через забор и присыпала снегом.
Игнатов подчеркнул, что для выяснения точной причины гибели необходимо дождаться результатов вскрытия и судебно-медицинской экспертизы, однако сам он склоняется ко второй версии.
"Конечно, она (мать девочки. – Прим. ред.) понимала, что найдут, но когда? Только весной. А там уже причину смерти установить будет практически невозможно. Она посчитала, что труп может пролежать долгое время, начать разлагаться. Просто ушел ребенок из дома и пропал. Так она снимает с себя ответственность", – сказал криминалист.
О пропаже девочки 2020 года рождения стало известно ночью 25 января. В городе Холме, где произошел инцидент, а также прилегающей к нему лесополосе были организованы поиски. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись.
Мать девочки утверждала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла, когда же она вернулась, ребенка уже не было на месте. Позже женщину и ее сожителя арестовали по подозрению в убийстве несовершеннолетнего.
1 февраля, спустя восемь дней поисков, тело ребенка нашли. Оно оказалось в огороде соседнего дома.
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