Прокуратура подтвердила убийство главы районного отделения УФССП в Рязанской области

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Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, сообщает РИА Новости.

Накануне вечером местные СМИ писали, что в микрорайоне Недостоево застрелили руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Калужский.

Региональное СУ Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве после того, как обнаружило тело мужчины с огнестрельными ранениями.

На место происшествия выезжали представители ведомства. Ход и результаты расследования находятся на контроле.

Ранее сообщалось, что расчлененное мужское тело нашли в реке у трассы А-181 "Скандинавия" в Ленобласти. Труп обнаружили в реке Перовке в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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