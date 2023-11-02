Жена убитого в Рязани пристава заявила, что не знала об угрозах мужу

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Жена убитого в Рязани пристава Сергея Калужского Елена не знала об угрозах мужу, так как он ей о них не рассказывал. Об этом пишет RT.

Она рассказала, что в день, когда произошло убийство, ее муж шел с работы домой раньше обычного – в восьмом часу вечера. По ее словам, о происшествии она узнала от соседки, которая позвонила ей и попросила выйти.

Елена поделилась, что не знает, за что могли расправиться с Калужским, несмотря на то что у него были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.

"Ну и что? За это убивать, что ли, нужно? Все недовольные с ним судились", – добавила она.

Ранее прокуратура Рязанской области подтвердила убийство главы отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Калужского. Было возбуждено уголовное дело. Тело мужчины было найдено с огнестрельными ранениями.

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