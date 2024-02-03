Полиция задержала подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева в Дагестане

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В Дагестане полиция задержала подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Мутаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

Ранее стало известно, что по подозрению в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева разыскивается 18-летний уроженец дагестанского села Коркмаскала Надырхан Кадирханов.

Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался восемнадцатилетний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Дагестана.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (Убийство) и части 2 статьи 222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ.

По предварительным данным, вечером 31 января возле дома по улице Гапцахской в Махачкале преступник выстрелил в 21-летнего спортсмена не менее семи раз. От полученных травм он скончался по пути в медучреждение.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мужчины, который напал с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в вагоне метро Санкт-Петербурга.