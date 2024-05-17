ФСБ: уничтоженный в Карачаево-Черкессии террорист открыл огонь при задержании

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Уничтоженный в Карачаево-Черкессии террорист открыл огонь из автомата Калашникова при задержании. Потерь среди правоохранителей нет, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, мужчина готовил теракт против правоохранителей на территории Карачаево-Черкессии. В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района на конспиративном адресе проживания установлен гражданин РФ, участвовавший в запрещенной в России международной террористической организации.

В ЦОС указали, что при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. На месте происшествия силовики нашли автомат Калашникова, патроны, самодельное взрывное устройство, компоненты для создания взрывчатки, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за границей координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений, добавили там.

Следователи возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое россиян, завербованных военной разведкой Украины. По данным спецслужбы, в апреле 2024 года фигуранты достали из схрона в Севастополе взрывное устройство, координаты которого им предоставил украинский куратор.