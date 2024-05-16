16 мая, 11:01Происшествия
Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе
Фото: kremlin.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что сотрудники ФСБ проявили профессионализм и бдительность, предотвратив террористический акт на железной дороге в Крыму. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.
Аксенов поблагодарил сотрудников спецслужбы за надежную защиту Республики Крым.
16 мая ФСБ пресекла попытку российских граждан подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе. Их задержали в момент совершения преступления. По данным ведомства, граждане были завербованы украинскими спецслужбами.
До этого силовики задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о подразделениях Росгвардии в зоне СВО. Сведения предназначались для ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ.
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