15 мая, 13:30Происшествия
Новости мира: пожар произошел на Египетском рынке в Стамбуле
В центре Стамбула произошел пожар на популярном у туристов Египетском рынке. Огонь охватил крышу здания. Спасатели быстро прибыли на место и оперативно его потушили. Пострадавших нет.
В международном аэропорту Сиэтла загорелся лайнер, прибывший из Мексики. После приземления самолет подключили к электрической сети терминала, но произошло короткое замыкание и начался пожар под кабиной пилота. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.
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