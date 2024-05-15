Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 13:30

Происшествия

Новости мира: пожар произошел на Египетском рынке в Стамбуле

Новости мира: пожар произошел на Египетском рынке в Стамбуле

Юрист клиники Хайдарова прокомментировал задержание врачей

Суд в Москве может решить вопрос об аресте врачей клиники Хайдарова 15 мая

Замоскворецкий суд может решить вопрос об аресте врачей клиники Хайдарова 15 мая

Квартира загорелась на Новокосинской улице

Врачам московской клиники Хайдарова предъявили обвинение

Новости мира: пассажирский автобус упал со склона в Перу

Новости регионов: пожар уничтожил 8 городских автобусов во Владивостоке

Новости мира: более десяти тысяч гектаров леса стали гореть на западе Канады

Врачей клиники Хайдарова в Москве задержали по делу о смерти пациента

В центре Стамбула произошел пожар на популярном у туристов Египетском рынке. Огонь охватил крышу здания. Спасатели быстро прибыли на место и оперативно его потушили. Пострадавших нет.

В международном аэропорту Сиэтла загорелся лайнер, прибывший из Мексики. После приземления самолет подключили к электрической сети терминала, но произошло короткое замыкание и начался пожар под кабиной пилота. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика