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Новости

01 мая, 16:30

В мире

Новости мира: депутаты подрались перед заседанием парламента Грузии

Новости мира: депутаты подрались перед заседанием парламента Грузии

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Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

В Грузии депутаты подрались перед рассмотрением законопроекта об иноагентах. Драка началась после конфликта между представителями оппозиции и правящей партии. Его причиной стала ситуация, связанная с председателем крупнейшей оппозиционной партии, который 30 апреля пострадал в результате столкновения со спецназом во время разгона митинга.

Тем временем жители Лондона 1 мая увидели в воздухе парящую инсталляцию в виде тети Мардж из фильма о Гарри Поттере. Ее подвесили в воздухе в честь 20-летия выхода части "Узник Азкабана".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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