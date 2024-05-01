Новости мира: депутаты подрались перед заседанием парламента Грузии

В Грузии депутаты подрались перед рассмотрением законопроекта об иноагентах. Драка началась после конфликта между представителями оппозиции и правящей партии. Его причиной стала ситуация, связанная с председателем крупнейшей оппозиционной партии, который 30 апреля пострадал в результате столкновения со спецназом во время разгона митинга.

Тем временем жители Лондона 1 мая увидели в воздухе парящую инсталляцию в виде тети Мардж из фильма о Гарри Поттере. Ее подвесили в воздухе в честь 20-летия выхода части "Узник Азкабана".

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