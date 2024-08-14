Суд на 15 суток арестовал американца, устроившего дебош в гостинице Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы избрал наказание гражданину США Джозефу Татеру, назначив ему 15 суток административного ареста, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Американец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

В свою очередь, замруководителя пресс-службы Госдепа Штатов Ведант Пател заявил, что в настоящее время США пытаются получить как можно больше сведений о задержании в Москве Татера.

"Мы находимся в курсе сообщений об аресте еще одного американского гражданина в России. Мы работаем, чтобы получить как можно больше информации (об этом деле. – Прим. ред.), чтобы обеспечить консульский доступ", – передает ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

На вопрос журналистов о том, какого мнения придерживается администрация Штатов о случившемся, Пател ответил, что не хочет строить догадки.

Гражданин США устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе Москвы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. В отеле вызвали полицию, однако мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов.

Позже в отношении американца возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В СК уточнили, что с задержанным проводятся следственные действия.