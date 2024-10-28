Осужденный в РФ американец Блэк отказался просить о помиловании

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Американский солдат Гордон Блэк, который был осужден во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, не будет просить о помиловании. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиняться вашим законам", – заявил Блэк.

Он также выразил надежду на то, что власти США захотят обменять его на других заключенных. Американец предположил, что его имя не попало в список заключенных, которыми РФ и США обменялись в августе, из-за того, что сама процедура готовилась заранее.

Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже в мае этого года. По версии следствия, Блэк, будучи в квартире своей знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.

19 июня Первомайский районный суд Владивостока признал Блэка виновным в краже и угрозе убийством и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима.