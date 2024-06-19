Суд Владивостока приговорил американца Блэка к 3 годам и 9 месяцам колонии

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Первомайский районный суд Владивостока признал военного Соединенных Штатов Америки Гордона Блэка виновным в краже и угрозе убийством и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима, передает РИА Новости со ссылкой на данные из зала суда.

В свою очередь, адвокат осужденного Инга Кириченко сообщила, что защита американца собирается обжаловать приговор. От дальнейших комментариев она отказалась.

Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже в мае этого года. По версии следствия, Блэк, будучи в квартире своей знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.

Позже стало известно, что обвинение запрашивало суд приговорить Блэка к сроку в 4 года и 8 месяцев в колонии-поселении, а также оштрафовать его на 40 тысяч рублей. При этом защита призывала суд оправдать американца по всем обвинениям.