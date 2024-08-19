Суд оставил в силе приговор американцу Блэку по делу о краже и угрозе убийством

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Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке за угрозу убийством и кражу. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Блэка Инна Кириченко в рамках судебного заседания назвала приговор незаконным и несправедливым, попросив отдать дело ее подзащитного на новое рассмотрение.

По мнению защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела, а также проигнорировал несколько доказательств, которые подтверждали невиновность Блэка. Кроме того, суд неверно трактовал действия американца в отношении потерпевшей, считает защита.

Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко, в свою очередь, отметила, что приговор является справедливым и основан на материалах дела, в связи с чем попросила суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

В конечном итоге суд встал на сторону обвинения, оставив приговор без изменений.

Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже в мае этого года. По версии следствия, Блэк, будучи в квартире своей знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.

19 июня Первомайский районный суд Владивостока признал Блэка виновным в краже и угрозе убийством и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима.